Fenomen Ecrin Su Çoban 17 yaşında

08 Ekim 2024 15:52 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:54

Fenomen ve oyuncu Ecrin Su Çoban, son yaşanan olaylardan sonra gündeme geldi. Birçok kişi Ecrin Su Çoban’ın kaç yaşında ve kim olduğunu merak etmeye başladı.

Son dönemlerde gündeme oturan Ecrin Su Çoban, genç yaşına rağmen sosyal medya dünyasında büyük bir popülariteye ulaşmış, dizi, sinema ve eğlenceli videolarla tanınan bir fenomendir.

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

16 Kasım 2006 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Ecrin Su Çoban, genç yaşında tanınmış bir influencer​ ve içerik üreticisidir. 2018 yılında O Ses Çocuklar programında Nil Karaibrahimgil’in Kanatlarım Var Ruhumda şarkısıyla popüler olan Çoban, yarışmada yarı finale kadar yükseldi ancak finalde elendi.

2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filminde rol alarak oyunculuk kariyerine başlamış olan Ecrin Su Çoban, aynı yıl Afili Aşk dizisinin müziğini seslendirdi.

Bu sene üniversite sınavına giren Ecrin Su Çoban, Okan Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazandı.

ECRİN SU ÇOBAN KAÇ YAŞINDA?

Fenomen ve oyuncu Ecrin Su Çoban, 17 yaşındadır.

ECRİN SU ÇOBAN NERELERDE OYNADI?

Masal Şatosu-Sihirli Davet

Babam Çok Değişti

Menajerimi Ara

Masal Şatosu: Peri Hırsızı

Masal Şatosu: Gizemli Misafir

Alice Müzikali

Kardeş Takımı

ECRİN SU ÇOBAN KAÇA GİDİYOR?

Ecrin Su Çoban bu yıl Okan Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazandı.