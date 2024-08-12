"Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılıyor" iddialarına Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler cevap verdi

12 Ağustos 2024 17:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:06

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağına dair ortaya atılan iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU, AYRILDI MI?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu hakkında takımdan ayrılıyor iddiaları konuşuluyordu.

Kadıoğlu'nun maç sonunda tribünlere el sallaması veda olarak algılanırken kulüpten açıklama bekleniyordu.

Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler ise X hesabından "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili “veda etti” şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum." açıklamasını yaparak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.