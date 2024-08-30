Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosunda yer almadı

30 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 17:25

Son dakika | A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 futbolcu ilk kez çağrıldı

Son dakika | A Milli Takım aday kadrosu belli oldu: 3 futbolcu ilk kez çağrıldı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup mücadeleleri kapsamında Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynanacak oynanacak olan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kadronun açıklanmasının ardından Ferdi Kadıoğlu'nun yer almadığı görüldü.

Vatandaşlar tarafından Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'ın kadrosunda neden yok sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

FERDİ KADIOĞLU A MİLLİ TAKIM'IN KADROSUNDA NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu sakatlandığı için A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almadı.

Kadroda bulunan oyuncular ise şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir

FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe'den Brighton'a 30+5 milyon Euro karşılığında geçtiğimiz günlerde transfer olan Ferdi Kadıoğlu çıktığı antrenmanda sakatlandı.

Sport Digitale'nin haberine göre Ferdi'de grade 2 kas yırtığı tespit edildi.

Milli futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.