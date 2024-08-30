Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın kadrosunda yer almadı
UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Kadroda Ferdi Kadıoğlu'nun neden olmadığı ise merak konusu oldu.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup mücadeleleri kapsamında Galler ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.
6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynanacak oynanacak olan maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Kadronun açıklanmasının ardından Ferdi Kadıoğlu'nun yer almadığı görüldü.
Vatandaşlar tarafından Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım'ın kadrosunda neden yok sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.
FERDİ KADIOĞLU A MİLLİ TAKIM'IN KADROSUNDA NEDEN YOK?
Ferdi Kadıoğlu sakatlandığı için A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almadı.
Kadroda bulunan oyuncular ise şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Umut Nayir
FERDİ KADIOĞLU SAKATLANDI MI?
Fenerbahçe'den Brighton'a 30+5 milyon Euro karşılığında geçtiğimiz günlerde transfer olan Ferdi Kadıoğlu çıktığı antrenmanda sakatlandı.
Sport Digitale'nin haberine göre Ferdi'de grade 2 kas yırtığı tespit edildi.
Milli futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.