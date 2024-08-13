Ferdi Kadıoğlu transferi için Brighton ve Manchester United teklif yaptı

13 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:32

Taraftarların yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu transferinde gelişmeler yaşanırken 2 takımdan teklif geldi. Maç sonrasında tribünlere el sallaması Fenerbahçe'den ayrılacak iddialarını ortaya atarken henüz resmi bir duyuru gelmedi.

FERDİ KADIOĞLU TRANSFER OLDU MU 2024?

Kadıoğlu için Brighton ve Manchester United'tan teklif gelirken henüz resmi bir transfer açıklaması gelmedi.

Milliyet'in haberine göre, futbolcu için Brighton 35 milyon euro teklif ederken Manchester United'ın teklifini güncellemesi bekleniyor. Kadıoğlu'nun Manchester United'a daha yakın baktığı da belirtilirken açıklama yapılmadı.

FB, 2018-19 sezonunda NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya transfer etmişti.

FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Futbolcunun Adana Demirspor karşılaşmasının 88. dakikasında sahadan ayrıldığı esnada taraftarın alkışlaması ve Kadıoğlu'nun tribünlere el sallaması taraftarın gözünde veda olarak algılanmıştı.

Ortaya atılan ayrılıyor iddialarının ardından Alper Yemeniciler, Twıtter hesabından "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili “veda etti” şeklindeki yorumlar doğru değildir.

Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum." açıklamasını yaptı.