Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldığı belli oldu

12 Kasım 2024 15:54 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:55

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ediyorken TFF tarafından kadro açıklanmıştı. Bugün yapılan açıklama ile Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız, Galler​ ve Karadağ​ ile mücadele edecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan kadroya göre Ferdi Kadıoğlu​ forma giymeyecek.

FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIM​ KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDI?

Kadıoğlu, sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Çıkarılan isimlerin yerine ise Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan katıldı.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi"

TFF tarafından paylaşılan aday kadroda değişiklikler öncesinde açıklanan kadro şöyleydi:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün.