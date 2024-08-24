Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olduğu Brighton, Premier Lig'de sezona lider başladı

24 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:49

Fenerbahçe, resmi sitesinden Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton & Hove Albion Kulübü ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gittiğini açıkladı.

Premier Ligin köklü kulüplerinden olan Brighton, yeni sezona 3-0 galibiyetle lider olarak başladı.

FERDİ KADIOĞLU, BRIGHTON'A TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir." şeklinde açıklama yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, henüz Brighton'a transfer olmadı. Görüşmeler sonrasında transferi kesinlik kazanacak.

BRIGHTON VE HOVE İNGİLTERE'NİN NERESİNDE?

Brighton ve Hove, İngiltere'nin Güney Sahili'nde, Sussex kontluğunda yer alan ve günümüzde tek bir şehir olarak birleştirilen ikiz kasabalardır ve turistik yerler olarak iyi bilinmektedir.

BRIGHTON VE HOVE NE ZAMAN PREMIER LİGE KATILDI?

1901 yılında kurulan Brighton & Hove Albion FC takımı, 8 yıldır Premier Lig'de mücadele ediyor.

2024-2025 sezonunda takımın teknik direktörlüğünü 31 yaşındaki Fabian Hürzeler yapıyor.

Brighton ve Hove merkezli profesyonel İngiliz futbol kulübü, mavi beyaz formayı tercih ediyor.

Brighton, iç saha maçlarını 2011 yılında yapılan ve 35 bin kişilik olan Falmer Stadı'nda oynuyor.

1983 yılında FA Cup'ta finale ulaşmış ve finali Manchester United'a karşı kaybetmiş ve aynı sezon Premier Lig'den düştüler.