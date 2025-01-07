Ferdi Tayfur devlet sanatçısı mı? Ölümünün ardında merak edildi

07 Ocak 2025 10:41 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:49

15 Kasım 1945 tarihinde doğan ve 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ölümü sonrasında devlet sanatçısı olup olmadığı da araştırıldı.

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Ferdi Tayfur​'un sanata üstün hizmette bulunan sanatçılara Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen devlet sanatçısı ünvanına sahip olup olmadığı gündeme geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin üzerine kariyeri ve şarkıları yeniden konuşuldu.

FERDİ TAYFUR DEVLET SANATÇISI MI?

Ferdi Tayfur şarkıları ile sanat dünyasına büyük katkı sağlamış olsa da devlet sanatçısı ünvanı almamıştır. Türkiye'de Adnan Saygun, Ayla Erduran, Ayşegül Sarıca, Gülay Uğurata, İdil Biret, İlhan Usmanbaş, Mithat Fenmen, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Suna Kan, Verda Erman, Cemal Reşit Rey, Cüneyt Gökçer, Gürer Aykal, Hikmet Şimşek, İsmail Aşan, Meriç Sümen, Nevid Kodallı, Suna Korad, Tunç Ünver, Yıldız Kenter, Ayhan Baran, Ayten Gökçer, Bedia Muvahhit, Gülsin Onay, Mükerrem Berk, Nevzat Atlığ, Vasfi Rıza Zobu, Aydın Gün, Leyla Gencer, Alâeddin Yavaşca, Ali Avni Çelebi, Attilâ İlhan, Barış Manço, Bozkurt Kuruç, Devrim Erbil, Güher Pekinel, Hülya Koçyiğit, Hüseyin Anka Özkan, Hüseyin Sermet, İsmail Baha Sürelsan, Macide Tanır, Mete Uğur, Mustafa Geceyatmaz, Mustafa Turan, Necdet Yaşar, Nida Tüfekçi, Okan Demiriş, Orhan Şaik Gökyay, Osman F. Seden, Sabri Berkel, Sadi Diren, Sâdi Yâver Ataman, Süher Pekinel, Tarık Buğra, Teoman Önaldı, Turan Erol, Türkân Şoray, Yesari Asım Arsoy, Zeki Müren gibi isimler bu ünvana sahiptir.

DEVLET SANATÇISI NEDİR, NE DEMEK?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sanata üstün hizmette bulunan sanatçılara verilen ünvandır. 1971-1998 aralığında Türkiye'de 60 sanatçıya bu ünvan verilmişti. 1998 senesinden sonra bu ünvan verilmemiştir.