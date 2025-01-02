Ferdi Tayfur öldü mü, hastalığı neydi? Antalya’da tedavi görüyordu

02 Ocak 2025 20:36 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 20:37

Yüksek tansiyon şikâyetiyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir Antalya’da tedavi gören arabesk müziğin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son fotoğrafı hayranlarını üzmüştü

Ferdi Tayfur'un son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama! Son fotoğrafı hayranlarını üzmüştü

Ferdi Tayfur'dan haber var! Ameliyat sonrası durumu belli oldu

Ferdi Tayfur'dan haber var! Ameliyat sonrası durumu belli oldu

Arabesk müziğin efsaneleşen ismi ve Türkiye’de “Babalar” olarak bilinen üçlüden Ferdi Tayfur​ hayata gözlerini yumdu.

FERDİ TAYFUR ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Muğla​'nın Marmaris​ ilçesinde ikamet eden Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanınca ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Yüksek tansiyon nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı 79 yaşında hayatını kaybetti.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu.

İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla / Aşkınla Beni Öldürdün adlı ilk plağını doldurur.

Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı Tuğçe Tayfur adında bir kızı bulunuyor.