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Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman? Cenaze programı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Ocak 2025 23:40 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 23:54
Ferdi Tayfur&#039;un cenaze töreni ne zaman? Cenaze programı belli oldu

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Ferdi Tayfur'dan acı haberi sevenlerini hüzne boğarken, sanatçının cenaze programı da belli oldu.

Ferdi Tayfur​, Antalya​'da tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının cenaze programı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman? Cenaze programı belli oldu - 1. Resim

FERDİ TAYFUR’UN CENAZE TÖRENİ NEREDE, NE ZAMAN?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günüAtatürk Kültür Merkezi​'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman? Cenaze programı belli oldu - 2. Resim

YENİKÖY MEZARLIĞI NEREDE?

Yeniköy Mezarlığı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunuyor.

Yeniköy Mezarlığı'na gitmek için İETT otobüsleri, minibüs ve metro gibi birçok toplu taşıma araçları kullanabilir.

 

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Kaynak: TGRT Haber
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