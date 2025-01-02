Ferdi Tayfur'un cenaze töreni ne zaman? Cenaze programı belli oldu

02 Ocak 2025 23:40 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 23:54

Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Ferdi Tayfur'dan acı haberi sevenlerini hüzne boğarken, sanatçının cenaze programı da belli oldu.

Ferdi Tayfur​, Antalya​'da tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının cenaze programı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı.

FERDİ TAYFUR’UN CENAZE TÖRENİ NEREDE, NE ZAMAN?

Usta sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günüAtatürk Kültür Merkezi​'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

YENİKÖY MEZARLIĞI NEREDE?

Yeniköy Mezarlığı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunuyor.

Yeniköy Mezarlığı'na gitmek için İETT otobüsleri, minibüs ve metro gibi birçok toplu taşıma araçları kullanabilir.