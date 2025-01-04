Ferdi Tayfur’un çocukları kim, kaç tane var? Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğdu

04 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 11:36

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesi üzerine özel hayatı ve biyografisi gündeme geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tayfur'un çocuklarının isimleri ise merak edildi.

Tüm Türkiye'nin yüreklerini yakan vefat haberi sonrasında Ferdi Tayfur​'un çocuklarının isimleri de araştırıldı. 15 Kasım 1945 tarihinde dünyaya gelen ismin şarkıları uzun yıllardır sevilerek dinleniyor.

FERDİ TAYFUR ÇOCUĞU VAR MI, KAÇ TANE?

Konya​'da sahne yaptığı esnada beraber yaşadığı kişiden Timur adında oğlu olan Tayfur, oğlunun olduğunu 13 sene sonra öğrendi. resmi nikâhlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan Tuğba ve Funda adından 2 kızı oldu.

30 sene beraber yaşadığı ve 2007 senesinde ayrıldığı Necla Nazır​'dan Tuğçe adında kızı vardır. Habibe Ümyani Demir'den ise Ferdi Taha adından çocuğu vardır.

FERDİ TAYFUR ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

Ünlü ismin Timur, Tuğba, Funda, Tuğçe ve Ferdi Taha adından çocukları vardır. Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde Marmaris'te hastaneye kaldırılmıştı. 2 Ocak tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.