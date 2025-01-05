Ferdi Tayfur’un serveti ne kadar? Ferdi Tayfur’un mal varlığı ortaya çıktı

05 Ocak 2025 19:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:57

Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlanırken arkasında bıraktığı serveti de gündeme geldi. Ünlü sanatçının mal varlığı da açıklandı.

Ferdi Tayfur ne zaman felç geçirdi? Şarkı söylemesi bir süre yasaklanmıştı

Ferdi Tayfur ne zaman felç geçirdi? Şarkı söylemesi bir süre yasaklanmıştı

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Ferdi Tayfur​'un, Marmaris, İstanbul ve Adana'da yatırımları bulunduğu öğrenildi.

FERDİ TAYFUR’UN SERVETİ NE KADAR?

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un arkasında büyük bir servet bıraktığı ortaya çıktı.

Sanatçının Marmaris’te bir yarım ada ve çeşitli gayrimenkullerle birlikte önemli bir mülk birikimine sahip olduğu belirtiliyor.

VARLIKLARA RAĞMEN MÜTAVAZI BİR YAŞAM

Adana’da 50 daireye, İstanbul’da ise farklı semtlerde 6 villa ve 30 daireye sahip olan Ferdi Tayfur’un birçok inşaat projesine de ortak olduğu iddia ediliyor.

Ferdi Tayfur’un servetine rağmen mütevazı bir yaşam tarzını tercih ettiği ve sadece küçük bir tekneyle Marmaris koylarında gezinti yaptığı biliniyor.