Fergani ne demek, kimdir? Güneş'in kendi etrafında döndüğünü keşfetti

15 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:26

Fergani Uzay tarafından üretilen Türkiye'nin en büyük milli uydusu 14 Ocak 2025 tarihinde fırlatıldı ve yörüngeye oturdu. 2022 yılında Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde kurulan Fergani Uzay şirketinin adının ne demek olduğu merak edildi. Fergani Uzay şirketinin adını 9. yüzyılın en ünlü Türk Müslüman astronomundan aldığı tahmin ediliyor. Vatandaşlar tarafından Fergani kimdir, hangi yılda yaşadı sorularının cevapları araştırılıyor.

Türkiye'nin en büyük milli uydusu "FGN-100-d1" fırlatılmasının ardından yörüngeye başarıyla yerleşti. Bir günde dünya etrafını 15 kez turlayacak olan uydunun fırlatılmasını Fergani Uzay'ın CEO'su Selçuk Bayraktar​ ve ekibi canlı olarak takip etti.

Vatandaşlar tarafından Fergani Uzay şirketinin isminin nereden geldiği merak ediliyor.

FERGANİ NE DEMEK?

Fergani ismi 9. yüzyılda yaşamış Güneş'in kendi etrafında döndüğünü keşfeden Türk Müslüman alimden geldiği tahmin ediliyor.

FERGANİ KİMDİR, NE ZAMAN YAŞADI?

Fergani, batı da Alfraganus olarak bilinen Türk Müslüman bilim insanının 9. yüzyılın başlarında doğduğu tahmin ediliyor.

861 yılında hayatta olduğu ve bundan kısa bir süre sonra vefat ettiği bilinen Fergani, Fergana'da eğitim gördü.

Fergana'da gördüğü eğitimin ardından Bağdat'a gitti. Astronomi ve matematik alanında öne çıkmayı başaran Fergani'nin yaptığı hesaplamalar asırlarca kullanıldı.

Güneş'in kendi etrafında döndüğünü ilk keşfeden alim olan Fergani, tutulmayı önceden tespit eden bir formülde buldu.

856 yılında Kahire'ye giderek "Usturlab Yapımı Üzerine" adlı bir eseri kaleme aldı. Astronomi alanında büyük katkılar nedeniyle Ay'daki Alfraganus kraterinin ismi ona ithafen verilmiştir.