 Hüseyin Bahcivan

Fethiyespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da ilk 11'de büyük rotasyon

Fethiyespor - Galatasaray maçı bugün saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında bugün Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kritik karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk büyük bir rotasyona gidecek. Futbolseverler tarafından Fethiyespor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri merak ediliyor. Karşılaşmada Victor Osimhen yer almayacak.

Fethiyespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da ilk 11'de büyük rotasyon
Fethiyespor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın A Grubu 2. hafta maçları kapsamında bugün Galatasaray ile Fethiyespor karşılaşması gerçekleştirilecek. Galatasaray ilk hafta kupada Başakşehir ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak 3 puanı almıştı. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Fethiyespor'u yenerek kupada 2'de 2 yapmak istiyor. Fethiyespor ise ilk hafta kupada Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden beraberlik ile ayrılan Fethiyespor, Galatasaray maçı ile yaşadığı puan kaybını telafi etmeyi planlıyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverler tarafından Fethiyespor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. Fethiyespor - Galatasaray maçında Osimhen'in oynayıp, oynamayacağı merak ediliyor.

Fethiyespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da ilk 11'de büyük rotasyon

FETHİYESPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da Fethiyespor maçında teknik direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi bekleniyor. Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın kamp kadrosunda Torreira, İlkay Gündoğan, Sara, Sane ve Uğurcan Çakır ise alınmadı. Yunus Akgün ve Davinson Sanhez'in ise yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Karşılaşmada sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile milli takımda olan Victor Osimhen ve İsmail Jakobs ise yer almayacak.

Fethiyespor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! Galatasaray'da ilk 11'de büyük rotasyon

FETHİYESPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray - Fethiyespor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Ünyay, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Barış Alper

#Aktüel
