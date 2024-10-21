FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölmeden önceki son hali yeniden gündem oldu

21 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:21

Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği haberi bugün duyuruldu. Örgüte yakınlığı ile bilinen sitenin X hesabından yaptığı duyuru ile ölüm haberlerine dair detaylar da araştırıldı.

Amerika​'nın Pensilvanya​ eyaletinde uzun yıllardır yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen​'in bir süre önce paylaşılan son haline dair görüntüler gündem olmuştu.

Sağlık sorunları olduğu belirtilen ismin son halindeki sağlıksız görüntüsü konuşulurken yaşıyor mu, hasta mı gibi sorular da merak edilmişti.

Bugün örgüte yakınlığı ile bilinen kaynak, ölüm haberini duyurdu.

FETÖ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN'İN SON HALİ

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in ölüm haberini doğrulamasının ardından geçtiğimiz günlerde dolaşıma giren Fethullah Gülen'in son hali fotoğrafları tekrardan konuşuldu.

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bulunan evinden başka bir yere araba ile götürüldüğü esnada çekilen fotoğrafları birçok sayfada paylaşılmıştı.

FETÖ elebaşının yeğeni Kemal Gülen'in sosyal medya hesabından yaptığı "Fethullah Gülen Hocaefendi, uzun süredir mustarip olduğu kalp rahatsızlığına yenik düşerek dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Bu büyük kaybın verdiği acıyla taziyeleri kabul edemeyecek kadar derin bir hüzün içindeyim. Makamı âli olsun..." paylaşımının ardından hesabın çalındığı açıklandı.

Terörist Gülen'in yeğeni iddiaların ardından sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. Videoda FETÖ elebaşının görüntüleri yer alıyordu.

FETHULLAH GÜLEN YAŞIYOR MU, KAÇ YAŞINDA?

Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi 20 Ekim günü geldi.

20 Ekim 2024 tarihinde ölen Gülen, 27 Nisan 1941 yılında Pasinler'de doğmuştu. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ölüm haberlerini doğruladı.

FETÖ ELEBAŞI NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Gülen'in ölüm haberi bugün örgüte yakınlığı ile bilinen Herkul.org adındaki internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklama ise şöyle oldu:

“Ömrünün her anını din-i mübiîn-i İslam’a ve insanlığa hizmet için sarf eden Muhterem Fethullah Gülen​ Hocaefendi bugün (20 Ekim) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır”