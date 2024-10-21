FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in neden evlenmediği hakkında birçok iddia bulunuyor

21 Ekim 2024 10:21 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:22

20 Ekim günü son dakika FETÖ ölüm haberi gelen Fetullah Gülen'in çocuğu olup olmadığı gündeme geldi. Seneler öncesinde de araştırılan evlilik durumu hakkında birçok iddia konuşulmuştu.

Fethullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı! FETÖ mezar yeri için...

Fethullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı! FETÖ mezar yeri için...

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ölüm haberi tüm dünyaya hızlıca yayıldı. Terör örgütüne yakın olan kaynaklar, X platformu üzerinden ölüm haberini paylaştı.

Gülen'in yeğeni de öldü haberlerini doğruladı. FETÖ elebaşının gündem olmasının ardından çocuğu var mı

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Evli olmadığı ve çocuğu olmadığı bilinen Fetullah Gülen'in evlenmeme nedeni net olarak bilinmezken yıllar önceye ait bir iddia şöyle olmuştu:

"Tam evlenecekken rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş ve Peygamber Efendimiz kendisine sırtını dönmüştür. Bundan dolayı da hiç evlenmemiştir."

FETULLAH GÜLEN NE ZAMAN AMERİKA'YA GİTTİ?

28 Şubat sürecinde Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gülen'in örgütlenmesi hakkında rapor hazırladı. Raporda yer alan bilgilere göre örgüt lideri olduğu ve örgüt liderleri Türk emniyet birimlerine sızmaktaydı.

Bu raporun alınmasından 3 gün sonra 21 Mart 1999 tarihinde sağlık sorunlarını sebep göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Uzun yıllar boyunca Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında yaşadı.