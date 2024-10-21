FETÖ elebaşının ölümünün ardından Defne Joy Foster akıllara geldi! Ne zaman, nasıl öldü?

21 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:04

Sihirli Annem dizisi ile akıllara kazınan Eda karakterinin 2011 yılında hayatını kaybetmesi sevenlerine büyük üzüntü yaşatmıştı. FETÖ elebaşının ölümünün ardından ise neden, nasıl öldü gündeme yeniden geldi.

2011 senesinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster birçok projede yer aldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından ise nasıl öldüğü tekrardan gündeme oldu.

DEFNE JOY FOSTER NASIL, NEDEN ÖLDÜ?

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Eda rolü ile tanınan Foster, astım krizine bağlı olarak kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haber sonrası cansız bedeni Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssünde dünyaya gelen ismin annesi Hatice Nayman olurken babası NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'dır.

İzmir Alsancak Ortaokulunda eğitimini tamamlamasının ardından 1992 senesinde İzmir Fatih Lisesinden mezun oldu.

1996' senesinde Kral TV VJ'i olarak televizyonculuk kariyerine başladı. Dizi oyunculuğu ve televizyon programcılığı yapan isim Sihirli Annem dizisinde Eda karakteri ile adından söz ettirdi.

Kanal 7'de Zula, TRT 1'de Çeyiz Şov programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Sunuculuk yaptığı programlar

Çeyiz Show

Çat Kapı

Bir İş için Lazım

NTV Yeşil Ekran

Uzman Avı

Zula

DEFNE JOY FOSTER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Foster, çalıştığı sette görüntü yönetmeni olan İlker Yasin Solmaz ile 2008 senesinde Assos'ta evlendi. 13 Haziran 2009 yılında Can Kılıç adından oğlu doğdu.