Fetö Firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı Oyak Çimento tarafından satın alındı

28 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:41

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından İstanbul Bebek'te bulunan ve Koza-İpek Holding'e ait olan Akın İpek'in yalısı 27 haziran tarihinde 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştı.

10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihalede satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor.

Bu yapılar ikinci derece eser niteliğindeki iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan Beyaz Köşk, zemin ve normal kattan oluşan Kahverengi Köşk'ten oluşuyor.

Beyaz Köşk'ün 695 metrekare brüt kapalı, 208 metrekare terastan oluşurken Kahverengi Köşk ise brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanından oluşuyor.

AKIN İPEK'İN YALISI SATILDI

TMSF'den yapılan açıklamaya göre FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı satıldı.

Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

AKIN İPEK'İN YALISINI KİM ALDI?

İhale sonunda Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu.

FETÖ firarisi Akın İpek, İngiltere Yüksek Mahkemesi'ndeki tahkim davasını kaybetmişti.

AKIN İPEK'İN YALISI NE KADARA SATILDI?

Oyak Çimento, Akın İpek'in İstanbul Bebek'te bulunan yalısını 1 milyon 100 liraya satın aldı.

AKIN İPEK'İN YALISI NEREDE?

FETÖ Firarisi Akın İpek'in yalısı İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı olan Bebek Mahallesi'nde yer alıyor.