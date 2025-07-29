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 | Hüseyin Bahcivan

Feyenoord Fenerbahçe maçı hakemi kim? Glenn Nyberg FB karnesi, yönettiği maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala UEFA tarafından Feyenoord - Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Taraftarlar tarafından Glen Nyberg Fenerbahçe karnesi ve daha önce yönettiği maçlar araştırılıyor.

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Feyenoord Fenerbahçe maçı hakemi kim? Glenn Nyberg FB karnesi, yönettiği maçlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 13:42

'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayarak , bu sezon 'nin 3. ön eleme turuna katılmaya hak kazanmıştı. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunda Hollanda ekibi ile eşleşti.

Fenerbahçe ve Feyenoord arasında oynanacak olan ilk karşılaşma 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Feyenoord - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu merak ediliyor.

Feyenoord Fenerbahçe maçı hakemi kim? Glenn Nyberg FB karnesi, yönettiği maçlar

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Feyenoord - Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

Feyenoord Fenerbahçe maçı hakemi kim? Glenn Nyberg FB karnesi, yönettiği maçlar

GLENN NYBERG FENERBAHÇE KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Glen Nyberg, Fenerbahçe'nin daha önce sadece 1 karşılaşmasını yönetti. Sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda 2. eleme turunda oynadığı Dinamo Kiev maçında düdük çalmıştı.

Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmada Glen Nyberg, Fenerbahçe'ye 2 sarı kart, Dinamo Kiev ise 3 sarı kart göstermişti.

Glen Nyberg geçtiğimiz sezon toplamda 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 118 sarı kart, 2 sarıdan-kırmızı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 10 penaltı verdi.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Glenn Nyberg
#3. Ön Eleme Turu
#Glenn Nyberg
#Aktüel
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