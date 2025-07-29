Feyenoord Fenerbahçe maçı hakemi kim? Glenn Nyberg FB karnesi, yönettiği maçlar

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayarak Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turuna katılmaya hak kazanmıştı. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti.

Fenerbahçe ve Feyenoord arasında oynanacak olan ilk karşılaşma 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Feyenoord - Fenerbahçe maçı hakemi kim olduğu merak ediliyor.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Feyenoord - Fenerbahçe maçını İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.

GLENN NYBERG FENERBAHÇE KARNESİ, DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Glen Nyberg, Fenerbahçe'nin daha önce sadece 1 karşılaşmasını yönetti. Sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynadığı Dinamo Kiev maçında düdük çalmıştı.

Beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmada Glen Nyberg, Fenerbahçe'ye 2 sarı kart, Dinamo Kiev ise 3 sarı kart göstermişti.

Glen Nyberg geçtiğimiz sezon toplamda 28 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 118 sarı kart, 2 sarıdan-kırmızı kart, 2 kırmızı kart gösterdi ve 10 penaltı verdi.