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Feyenoord Fenerbahçe maçı TRT 1’de mi? Şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Feyenoord Fenerbahçe TRT 1 kanalında yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Feyenoord Fenerbahçe hangi kanalda yayınlanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda’nın Feyenoord ekibine konuk olacak. De Kuip Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabaka, Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler için sezonun ilk resmi maçı olacak. İşte Feyenoord Fenerbahçe maçı yayın bilgileri…

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Feyenoord Fenerbahçe maçı TRT 1’de mi? Şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 00:01

, 3. eleme turu ilk maçında ile deplasmanda karşılaşacak. Feyenoord Fenerbahçe yayın bilgileri, taraftarlar tarafından merak ediliyordu ve maçın yayınlanacağı kanal bilgileri sonunda belli oldu.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇINI TRT 1 YAYINLAYACAK MI?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, ’de yayınlanmayacak. TRT 1, Avrupa maçlarını genellikle lig aşamasından itibaren yayınlamakta olup, ön eleme turları kapsam dışı kalıyor. Bu nedenle, taraftarlar bu kritik karşılaşmayı TRT 1 yerine başka bir platformda izleyecekler. Maç, De Kuip Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve İsveçli hakem Glenn Nyberg tarafından yönetilecek.

Feyenoord Fenerbahçe maçı TRT 1’de mi? Şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, taraftarlar maçın yayın detaylarını öğrenmek için araştırma yapıyor.

FEYENOORD FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, kanalında yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları, bu karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma, 6 Ağustos 2025’te De Kuip Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve Fenerbahçe’nin tur için avantajlı bir skor hedeflediği bir mücadele olacak.

Feyenoord Fenerbahçe maçı TRT 1’de mi? Şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

S Sport Plus, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını yayınlama hakkına sahip platformlardan biri olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe’nin yeni transferleri Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar’ın sahada olacağı maç, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olacak gibi görünüyor. Ayrıca, Feyenoord’un başında Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Robin van Persie’nin bulunması, maçı daha da ilgi çekici hale getiriyor. Taraftarlar, S Sport Plus üzerinden Feyenoord Fenerbahçe maçını takip ederek takımlarının performansını anbean canlı izleyebilecek.

Feyenoord Fenerbahçe maçı TRT 1’de mi? Şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

FEYENOORD FENERBAHÇE ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANAL VERECEK?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, S Sport Plus’ta şifresiz olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları, bu karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleme imkanına sahip olacak. Maç, 1’in Avrupa maçlarını lig aşamasından itibaren yayınlaması nedeniyle TRT 1’de yayınlanmayacak. Bu nedenle, taraftarlar S Sport Plus platformu üzerinden maçı şifresiz takip edebilecek.

Feyenoord Fenerbahçe maçı TRT 1’de mi? Şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 AĞUSTOS

  • 13.10 Seksenler
  • 14.20 Teşkilat
  • 17.45 Kim Gitsin?
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Yabancı Sinema "Çağrı"
  • 23.50 Gönül Dağı
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