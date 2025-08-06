Feyenoord Fenerbahçe maçı TRT 1’de mi? Şifresiz hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak. Feyenoord Fenerbahçe yayın bilgileri, taraftarlar tarafından merak ediliyordu ve maçın yayınlanacağı kanal bilgileri sonunda belli oldu.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇINI TRT 1 YAYINLAYACAK MI?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, TRT 1’de yayınlanmayacak. TRT 1, Avrupa maçlarını genellikle lig aşamasından itibaren yayınlamakta olup, Şampiyonlar Ligi ön eleme turları kapsam dışı kalıyor. Bu nedenle, taraftarlar bu kritik karşılaşmayı TRT 1 yerine başka bir platformda izleyecekler. Maç, De Kuip Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve İsveçli hakem Glenn Nyberg tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, taraftarlar maçın yayın detaylarını öğrenmek için araştırma yapıyor.

FEYENOORD FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, S Sport Plus kanalında yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları, bu karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma, 6 Ağustos 2025’te De Kuip Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve Fenerbahçe’nin tur için avantajlı bir skor hedeflediği bir mücadele olacak.

S Sport Plus, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarını yayınlama hakkına sahip platformlardan biri olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe’nin yeni transferleri Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar’ın sahada olacağı maç, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olacak gibi görünüyor. Ayrıca, Feyenoord’un başında Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Robin van Persie’nin bulunması, maçı daha da ilgi çekici hale getiriyor. Taraftarlar, S Sport Plus üzerinden Feyenoord Fenerbahçe maçını takip ederek takımlarının performansını anbean canlı izleyebilecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANAL VERECEK?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, S Sport Plus’ta şifresiz olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları, bu karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleme imkanına sahip olacak. Maç, TRT 1’in Avrupa maçlarını lig aşamasından itibaren yayınlaması nedeniyle TRT 1’de yayınlanmayacak. Bu nedenle, taraftarlar S Sport Plus platformu üzerinden maçı şifresiz takip edebilecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 AĞUSTOS