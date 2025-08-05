Feyenoord Fenerbahçe muhtemel 11! Jhon Duran, Semedo ve Skriniar ilk 11'de başlayabilir

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord’a konuk olacak. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor hedefliyor.

FEYENOORD FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Feyenoord karşısında muhtemel 11’i şu şekilde:

İrfan Can, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can, Oğuz Aydın ve Jhon Duran.

Feyenoord’un muhtemel 11’i ise şöyle: Bijlow, Read, Watanabe, Nieuwkoop, Bos, Hwang, Timber, Borges, Steijn, Diarra, Tengstedt.

Maç, De Kuip Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve İsveçli hakem Glenn Nyberg tarafından yönetilecek. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun liderliğinde sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Portekiz’de yapılan hazırlık kampında Benfica’ya 3-2 yenilen Fenerbahçe, diğer 3 hazırlık maçında galip gelerek formda bir görüntü sergiledi. Feyenoord’un ise kendi sahasında agresif bir oyun tarzı benimsemesi bekleniyor.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇINDA JHON DURAN, SEMEDO, SKRİNİAR OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Jhon Duran, Nelson Semedo ve Archie Brown ile geçen sezon kiralık oynayan ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord maçında forma giymeye hazırlanıyor. Bu oyuncular, sarı-lacivertli takımdaki ilk resmi maçlarına çıkma fırsatı bulacak. Jhon Duran’ın forvet, Semedo ve Brown’ın bek hattında, Skriniar’ın ise stoper pozisyonunda görev alması bekleniyor.

FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Bu oyuncular, Jose Mourinho’nun kadro bildiriminde listeye dahil edilmedi ve Feyenoord maçında forma giyemeyecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin Feyenoord maçındaki muhtemel kadrosu şu şekilde:

İrfan Can (kaleci), Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can, Oğuz Aydın ve Jhon Duran.

Sarı-lacivertliler, yeni transferlerin de katkısıyla sahada dinamik bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Jose Mourinho’nun taktiksel tercihleri, özellikle orta saha ve hücum hattında etkili bir oyun kurgusuyla şekillenecek. Feyenoord’un ise saha avantajını kullanarak baskılı bir oyun sergilemesi bekleniyor.