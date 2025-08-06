Feyenoord Fenerbahçe spikeri belli oldu! İşte maçı anlatacak spiker ve yorumcu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Feyenoord’a konuk oluyor. De Kuip Stadı’nda oynanacak karşılaşma, sarı-lacivertliler için sezonun ilk resmi mücadelesi olacak.

FEYENOORD FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı, bu akşam saat 22.00’de De Kuip Stadı’nda oynanacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda ilk adım olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek 12 Ağustos’taki rövanş maçına daha rahat çıkmayı planlıyor. Mücadelenin yayın bilgilerinin netleşmesiyle, futbolseverler bu heyecanlı maçı S Sport Plus üzerinden takip edebilecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Feyenoord-Fenerbahçe maçının anlatımını spiker Orkun Çolakoğlu yapacak. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanırken, Orkun Çolakoğlu’nun anlatımıyla futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatacak. Yorumcu koltuğunda ise Emre Özcan yer alacak ve maçın detaylı analizlerini izleyicilere sunacak.

FEYENOORD FENERBAHÇE HAKEMİ KİM, NERELİ?

İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg’in yöneteceği maçta, yardımcı hakemler Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist görev yapacak. Fenerbahçe, bu karşılaşmada yeni transferleriyle sahada olacak ve taraftarlar, takımın performansını yakından izlemek için S Sport Plus ekranlarına kilitlenecek.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe, geçen sezon Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna katılma hakkı elde etti ve Jose Mourinho yönetiminde sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz’de gerçekleştirdikleri hazırlık kampında üç maç oynadı ve bu maçlarda üç galibiyet alarak formda bir görüntü sergiledi ancak Benfica’ya karşı 3-2’lik bir yenilgi aldı.

Kampın ardından taraftarları önünde Lazio ile oynadıkları özel maçı kazanan Fenerbahçe, Feyenoord maçına moralli bir şekilde hazırlandı. Yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve bonservisi alınan Milan Skriniar, bu maçta forma giymeye hazır.