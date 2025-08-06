Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Feyenoord Fenerbahçe spikeri belli oldu! İşte maçı anlatacak spiker ve yorumcu

Feyenoord Fenerbahçe spikeri açıklandı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor. De Kuip Stadı’nda oynanacak mücadele, İsveçli hakem Glenn Nyberg’in yönetimiyle gerçekleşecek. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho önderliğinde hazırlık kampını Portekiz’de tamamlayarak sezona hazır bir şekilde giriyor. İşte Feyenoord Fenerbahçe maçını anlatan spiker ve yayın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Feyenoord Fenerbahçe spikeri belli oldu! İşte maçı anlatacak spiker ve yorumcu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:28

, 3. eleme turu ilk maçında yarın ’a konuk oluyor. De Kuip Stadı’nda oynanacak karşılaşma, sarı-lacivertliler için sezonun ilk resmi mücadelesi olacak.

FEYENOORD FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Fenerbahçe arasındaki UEFA 3. eleme turu ilk maçı, bu akşam saat 22.00’de De Kuip Stadı’nda oynanacak ve ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolculuğunda ilk adım olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek 12 Ağustos’taki rövanş maçına daha rahat çıkmayı planlıyor. Mücadelenin yayın bilgilerinin netleşmesiyle, futbolseverler bu heyecanlı maçı S Sport Plus üzerinden takip edebilecek.

Feyenoord Fenerbahçe spikeri belli oldu! İşte maçı anlatacak spiker ve yorumcu

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Feyenoord-Fenerbahçe maçının anlatımını spiker Orkun Çolakoğlu yapacak. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanırken, Orkun Çolakoğlu’nun anlatımıyla futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatacak. Yorumcu koltuğunda ise Emre Özcan yer alacak ve maçın detaylı analizlerini izleyicilere sunacak.

Feyenoord Fenerbahçe spikeri belli oldu! İşte maçı anlatacak spiker ve yorumcu

FEYENOORD FENERBAHÇE HAKEMİ KİM, NERELİ?

İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg’in yöneteceği maçta, yardımcı hakemler Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist görev yapacak. Fenerbahçe, bu karşılaşmada yeni transferleriyle sahada olacak ve taraftarlar, takımın performansını yakından izlemek için S Sport Plus ekranlarına kilitlenecek.

Feyenoord Fenerbahçe spikeri belli oldu! İşte maçı anlatacak spiker ve yorumcu

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe, geçen sezon Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna katılma hakkı elde etti ve yönetiminde sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz’de gerçekleştirdikleri hazırlık kampında üç maç oynadı ve bu maçlarda üç galibiyet alarak formda bir görüntü sergiledi ancak Benfica’ya karşı 3-2’lik bir yenilgi aldı.

Feyenoord Fenerbahçe spikeri belli oldu! İşte maçı anlatacak spiker ve yorumcu

Kampın ardından taraftarları önünde Lazio ile oynadıkları özel maçı kazanan Fenerbahçe, Feyenoord maçına moralli bir şekilde hazırlandı. Yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve bonservisi alınan Milan Skriniar, bu maçta forma giymeye hazır.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#jose mourinho
#feyenoord
#s sport plus
#s sport plus
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Haberleri
#De Kuip Stadı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.