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 | Sumru Tarhan

Feyenoord maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Feyenoord Wolfsburg maçının canlı yayın bilgileri

Feyenoor Wolfsburg maçının canlı yayın bilgileri futbolseveverlerin gündeminde. Liglerde sezon arası devam ederken oynanan hazırlık maçları yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak Feyenoord Wolfsburg maçının canlı yayınlandığı kanal belli oldu. Karşılaşmada nefesler tutuldu, futbolseverler televizyon ekranlarının başında.

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Feyenoord maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Feyenoord Wolfsburg maçının canlı yayın bilgileri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 17:11

Bu akşamın maç programına göre Wolfsburg karşılaşması oynanacak. Liglerde süren sezon arasında takımlar çalışmalarına hazırlık maçları ile devam ediyor. 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Feyenoord Wolfsburg maçı bilgileri paylaşıldı.

FEYENOORD WOLFSBURG CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde sezon arası ve transfer dönemi devam ediyor. Bu akşam ise Feyenoord Wolfsburg maçı oynanacak. Feyenoord Wolfsburg maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Müsabaka Tivibu Spor 1 kanalında canlı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Feyenoord maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Feyenoord Wolfsburg maçının canlı yayın bilgileri

FEYENOORD WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bugün iki takım kapsamında karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği Feyenoord Wolfsburg maçının yayınlandığı kanal belli oldu. Müsabaka bugün 17.30'da Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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ETİKETLER
#canlı yayın
#feyenoord
#hazırlık maçı
#Wolfsburg
#Tivibu Spor 1
#Aktüel
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