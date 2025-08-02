Feyenoord maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Feyenoord Wolfsburg maçının canlı yayın bilgileri

Bu akşamın maç programına göre Feyenoord Wolfsburg karşılaşması oynanacak. Liglerde süren sezon arasında takımlar çalışmalarına hazırlık maçları ile devam ediyor. 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Feyenoord Wolfsburg maçı canlı yayın bilgileri paylaşıldı.

FEYENOORD WOLFSBURG CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig, La Liga, Bundesliga gibi liglerde sezon arası ve transfer dönemi devam ediyor. Bu akşam ise Feyenoord Wolfsburg maçı oynanacak. Feyenoord Wolfsburg maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Müsabaka Tivibu Spor 1 kanalında canlı olarak izleyici karşısına çıkacak.

FEYENOORD WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bugün iki takım hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği Feyenoord Wolfsburg maçının yayınlandığı kanal belli oldu. Müsabaka bugün 17.30'da Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.