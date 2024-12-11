Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı için ne kadar ödeyecek?

11 Aralık 2024 09:53 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:07

Finans dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınan yalıyı bir zamanlarda Roman Abramoviç kiralamıştı. Şimdi ise yeni sahibinin Hamdi Ulukaya olduğu iddia ediliyor.

Beykoz​, Anadolu Hisarı Mahallesi’nde yer alan Feyyaz Tokar Yalısı’nın yeni sahibi gündem oldu. Ödeyeceği kira bedeli dudak uçuklatırken yeni sahibi, Hamdi Ulukaya'nın ne iş yaptığı da merak konusu oldu.

FEYYAZ TOKAR YALISI NEREDE?

2012 senesinde Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alınan yalı bir zamanlar Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından kiralandı.

Konumu ile beğeni toplayan yalının yeni sahibinin Hamdi Ulukaya olduğu da iddia ediliyor. Eşsiz yalı Beykoz, Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunuyor.

HAMDİ ULUKAYA FEYYZA TOKAR YALISINA NE KADAR ÖDEYECEK?

İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı satışa çıkartıldı. Yaklaşık 45 milyon dolar istenen yalının yeni sahibinin Hamdi Ulukaya olacağı ifade ediliyor.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya yalı için 45 milyon dolar ödeyecek. 2024 yılından başlarında satın alma opsiyonu ile aylık 120 bin dolara kiraladığı yer için yıllık kira bedelini peşin ödeyen isim Feyyaz Tokar Yalısı'nın yeni sahibi olacak.

2022 yılında Rus milyarder Roman Abramoviç bu yalı için 50 bin dolar kira ödemişti. Beykoz, Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan yalı daha öncesinde havadan görüntülenmişti.