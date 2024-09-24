FIFA 25 Mobile 26 Eylül Çarşamba günü çıkacak

24 Eylül 2024 14:20 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:31

Dünyanın en popüler mobil futbol oyunlarından olan FIFA 25 Mobil'in ne zaman çıkacağı belli oldu. Oyunun yeni versiyonunda oyuncuların ekstra bir uygulama indirmeleri gerekmeyecek.

EA Games tarafından geliştirilen FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 25, 20 Eylül tarihinde ön sipariş yapan konsol ve PC oyuncularına erişime açıldı.

Oyunun konsollarda ve PC'de erişime açılmasının ardından mobil versiyonunun ne zaman çıkacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

FIFA 25 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Games tarafından açıklanan bilgilere göre FIFA 25 Mobil, 26 Eylül Çarşamba günü iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda çıkış yapacak.

Yeni uygulama olmayıp sadece güncelleme ile devam edilecek olan versiyonda kullanıcıların sadece FIFA Points'leri (oyun içi para birimi) aktarılacak.

FIFA 24'te oyuncuların sahip oldukları kadrolar, jetonlar, cevherler, lig geçmişi, hesap seviyesi, görünüş öğeleri, liderlik tablosu dereceleri, taraftarlar, Kupalar, beceri geliştirmeleri, arkadaş listesi, yıldız bileti ilerlemesi ve görevler ise FIFA 25 Mobil versiyonuna aktarılmayacak.