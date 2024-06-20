FIFA dünya sıralamasında Türkiye 1493 puanla 42. sırada yer aldı

20 Haziran 2024 20:49 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 20:36

IFA, yeni dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Takım, EURO 2024 öncesi 2 basamak gerileyerek 1493 puanla 42. sıraya yerleşti.

TÜRKİYE FIFA SIRALAMASINDA KAÇINCI?

A Milli Takım, Gürcistan'ı mağlup ederek EURO 2024'e galibiyetle başladı.

Ancak, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Türkiye, 1493 puanla 42. sıraya geriledi.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİNİN SIRALAMASI NASIL?

EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerimizden Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya 34. sıraya, Gürcistan ise 74. sıraya yükseldi.

Listenin zirvesinde ise Arjantin, Fransa ve Belçika yer almaya devam ediyor.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

İlk 10'daki ülkeler şu şekilde sıralandı:

1- Arjantin 2- Fransa 3- Belçika 4- Brezilya 5- İngiltere 6- Portekiz 7- Hollanda 8- İspanya 9- Hırvatistan 10- İtalya