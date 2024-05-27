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Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzonspor'dan ayrıldı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 18:53 - Güncelleme : 27 May 2024 19:01
Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzonspor&#039;dan ayrıldı

Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen Nicolas Pepe, takımdan ayrıldığını sosyal medyada duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe, Bordo-Mavili ekiple yollarını ayırdığını açıkladı.

Pepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor'a veda ettiğini belirtti.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzonspor'dan ayrıldı - 1. Resim

Pepe, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederken, yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Nicolas Pepe'nin ayrılığı, kulüpte yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Kaynak: TGRT Haber
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Ali bozkurt18 Mayıs 2021 20:07

Ben tunceliden ben asl istiyorum

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