Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzonspor'dan ayrıldı

27 May 2024 18:53 - Güncelleme : 27 May 2024 19:01

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Nicolas Pepe, Bordo-Mavili ekiple yollarını ayırdığını açıkladı.

Pepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor'a veda ettiğini belirtti.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor'dan ayrıldığını duyurdu.

Pepe, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederken, yeni bir başlangıç yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Nicolas Pepe'nin ayrılığı, kulüpte yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.