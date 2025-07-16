Filenin Efeleri maç takvimi! Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası kapsamında Filenin Efeleri, 4 maç oynayacak. Karşılaşmaların sonucunda A Milli Erkek Voleybol Takımımız ilk 8'de yer alırsa çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından Filenin Efeleri maç takvimi ve puan durumu merak ediliyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi mücadeleleri Japonya'da düzenlenen 3. hafta ile birlikte devam ediyor. 3. hafta maçları kapsamında Filenin Efeleri bugün ABD ile karşı karşıya geldi. A Milliler, ABD karşısında mücadeleyi 3-0 kaybetti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Filenin Efeleri'nin maç takvimi gündeme geldi.

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan bilgilere göre Filenin Efeleri, Japonya'nın Kanto şehrinde düzenlenen 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar 17-18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Filenin Efeleri bu mücadelelerin sonucunda puan tablosunda ilk 8'de yer alırsa, çeyrek final oynamaya hak kazanacak.

Filenin Efeleri'nin 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynayacağı kalan karşılaşmaların detayları şöyle:

17 Temmuz 10.00

Türkiye - Almanya

18 Temmuz 13.30

Türkiye - Brezilya

20 Temmuz 08.00

Türkiye - Arjantin

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin güncel puan durumu şöyle: