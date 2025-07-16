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 | Hüseyin Bahcivan

Filenin Efeleri maç takvimi! Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası kapsamında Filenin Efeleri, 4 maç oynayacak. Karşılaşmaların sonucunda A Milli Erkek Voleybol Takımımız ilk 8'de yer alırsa çeyrek final oynamaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından Filenin Efeleri maç takvimi ve puan durumu merak ediliyor.

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Filenin Efeleri maç takvimi! Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:44

A Milli Erkek Takımımızın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi mücadeleleri Japonya'da düzenlenen 3. hafta ile birlikte devam ediyor. 3. hafta maçları kapsamında Filenin Efeleri bugün ABD ile karşı karşıya geldi. A Milliler, ABD karşısında mücadeleyi 3-0 kaybetti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Filenin Efeleri'nin maç takvimi gündeme geldi.

Filenin Efeleri maç takvimi! Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak

FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ

(TVF) tarafından açıklanan bilgilere göre Filenin Efeleri, Japonya'nın Kanto şehrinde düzenlenen 3. hafta karşılaşmaları kapsamında Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar 17-18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Filenin Efeleri bu mücadelelerin sonucunda puan tablosunda ilk 8'de yer alırsa, çeyrek final oynamaya hak kazanacak.

Filenin Efeleri'nin 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftası kapsamında oynayacağı kalan karşılaşmaların detayları şöyle:

17 Temmuz 10.00

  • Türkiye - Almanya

18 Temmuz 13.30

  • Türkiye - Brezilya

20 Temmuz 08.00

  • Türkiye - Arjantin
Filenin Efeleri maç takvimi! Almanya, Brezilya ve Arjantin ile karşılaşacak

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin güncel puan durumu şöyle:

  1. Brezilya - 23
  2. Polonya - 18
  3. İtalya - 17
  4. Japonya - 15
  5. Fransa - 15
  6. Ukrayna - 15
  7. Arjantin - 13
  8. ABD - 13
  9. Almanya - 15
  10. Küba - 13
  11. İran - 12
  12. Bulgaristan - 11
  13. Slovenya - 11
  14. Kanada - 11
  15. Çin - 7
  16. Türkiye - 6
  17. Hollanda - 4
  18. Sırbistan - 3
ETİKETLER
#milli takım
#türkiye voleybol federasyonu
#Voleybol
#Fivb Voleybol Milletler Ligi
#Filenin Efeleri
#Aktüel
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