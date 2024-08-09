Filenin Sultanları, 10 Ağustos Cumartesi günü voleybol bronz madalya maçı için yarışacak

09 Ağustos 2024 15:05 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:15

Türkiye'nin heyecanla beklediği yarı final karşılaşması dün akşam oynandı. Çeyrek finalde Çin'i yenerek bir üst tura çıkan Filenin Sultanları yarı finalde İtalya'ya karşı mağlup oldu.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda heyecan devam ederken Filenin Sultanları, üçüncülük için Brezilya ile yarın (10 Ağustos) mücadele edecek.

Karşılaşma 18.15’te başlarken TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Yarı Final maçında İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyayı almak için Brezilya ile yarışacak.

FİLENİN SULTANLARI BRONZ MADALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yarı finalde İtalya'ya karşı mağlup olan takımımız, Brezilya ile yarın 18.15'te bronz madalya karşılaşmasına çıkacak.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

8 Ağustos günü oynanan İtalya karşılaşmasında İtalya, Türkiye'ye set vermeden 25-22, 25-19 ve 25-23'lük skorlarla kazanarak 3-0 yendi.

Böylece voleybol takımımız, yarı finalden finale yükselemedi.