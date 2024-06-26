Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik ile karşılaşacak

26 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:49

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nın maç takvimi açıklandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan filenin sultanlarının rakipleri ve maç tarihleri de belli oldu.

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI PARİS OLİMPİYATLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Gruplarda üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maçlarının tarihleri ve saati ise şöyle:

Türkiye - Hollanda / 29 Temmuz saat 10.00

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti / 1 Ağustos saat 10.00

Türkiye - İtalya / 4 Ağustos saat 10.00