Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik ile karşılaşacak

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik ile karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:49
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları&#039;nda İtalya, Hollanda ve Dominik ile karşılaşacak

Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda grup müsabakalarında mücadele edeceği takımlar ve maç tarihleri belli oldu. Filenin Sultanları'nın maçları 29 Temmuz'da başlayacak.

Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nın maç takvimi açıklandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan filenin sultanlarının rakipleri ve maç tarihleri de belli oldu.

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik ile karşılaşacak - 1. Resim

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI PARİS OLİMPİYATLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Gruplarda üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maçlarının tarihleri ve saati ise şöyle:

Türkiye - Hollanda / 29 Temmuz saat 10.00

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti / 1 Ağustos saat 10.00

Türkiye - İtalya / 4 Ağustos saat 10.00

Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...