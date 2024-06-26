Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik ile karşılaşacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Haziran 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:49
Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda grup müsabakalarında mücadele edeceği takımlar ve maç tarihleri belli oldu. Filenin Sultanları'nın maçları 29 Temmuz'da başlayacak.
Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris Olimpiyat Oyunları'nın maç takvimi açıklandı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan filenin sultanlarının rakipleri ve maç tarihleri de belli oldu.
TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMI PARİS OLİMPİYATLARI MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Gruplarda üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maçlarının tarihleri ve saati ise şöyle:
Türkiye - Hollanda / 29 Temmuz saat 10.00
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti / 1 Ağustos saat 10.00
Türkiye - İtalya / 4 Ağustos saat 10.00
Kaynak: TGRT HABER