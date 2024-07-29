Filenin Sultanları ilk maçı galibiyetle tamamladı! Türkiye Hollanda maçında geriden gelen takımımızın istatistikleri

29 Temmuz 2024 12:37 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:20

Olimpiyatlarda Türkiye’yi üçüncü kez temsil eden ve Paris Olimpiyatları’nda

C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Hollanda ile kozlarını paylaştığı maçta ilk sayı Ebrar Karakurt’tan geldi.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

29 Temmuz Cuma günü TSİ 10.00’da başlayan Türkiye-Hollanda maçının ilk iki setinde mağlup olan Türkiye, muhteşem bir geri dönüşle 3-2 skorla galip oldu.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Paris Olimpiyatları’nda grup aşamasında üç maç oynayacak C grubunda yer alan Filenin Sultanları’nın maç takvimi şu şekilde;

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şu şekildedir;

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye-Hollanda Kadın Voleybol Maçının ilk iki setinde 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, üçüncü sette Melissa Vargas ve Hande Baladın’ın sayıları ile 3-2 galip oldu. Maçta ilk sayının sahibi ise Ebrar Karakurt oldu.

Maç istatistikleri ise şu şekilde;

Türkiye:

Melissa Vargas - 30 Sayı

Hande Baladın - 12 Sayı

Eda Erdem - 12 Sayı

Ebrar Karakurt - 10 Sayı

Hollanda:

Jolien Knollema - 15 Sayı

Nika Daalderop - 15 Sayı

Juliet Lohuis - 13 Sayı

Indy Baijens - 12 Sayı

Celeste Plak - 11 Sayı