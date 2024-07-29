Filenin Sultanları ilk maçı galibiyetle tamamladı! Türkiye Hollanda maçında geriden gelen takımımızın istatistikleri
2024 Paris Olimpiyatları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımının ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya çıkan Türkiye, ilk iki seti mağlubiyetle tamamlamasının ardından muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-2 galip olarak tamamladı.
Olimpiyatlarda Türkiye’yi üçüncü kez temsil eden ve Paris Olimpiyatları’nda
C grubunda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Hollanda ile kozlarını paylaştığı maçta ilk sayı Ebrar Karakurt’tan geldi.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
29 Temmuz Cuma günü TSİ 10.00’da başlayan Türkiye-Hollanda maçının ilk iki setinde mağlup olan Türkiye, muhteşem bir geri dönüşle 3-2 skorla galip oldu.
2024 PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Paris Olimpiyatları’nda grup aşamasında üç maç oynayacak C grubunda yer alan Filenin Sultanları’nın maç takvimi şu şekilde;
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya
A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şu şekildedir;
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Türkiye-Hollanda Kadın Voleybol Maçının ilk iki setinde 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, üçüncü sette Melissa Vargas ve Hande Baladın’ın sayıları ile 3-2 galip oldu. Maçta ilk sayının sahibi ise Ebrar Karakurt oldu.
Maç istatistikleri ise şu şekilde;
Türkiye:
Melissa Vargas - 30 Sayı
Hande Baladın - 12 Sayı
Eda Erdem - 12 Sayı
Ebrar Karakurt - 10 Sayı
Hollanda:
Jolien Knollema - 15 Sayı
Nika Daalderop - 15 Sayı
Juliet Lohuis - 13 Sayı
Indy Baijens - 12 Sayı
Celeste Plak - 11 Sayı