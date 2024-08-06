Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i yenerek yarı finale yükseldi

06 Ağustos 2024 12:13 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:22

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Bu sene Paris'te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler devam ederken çeyrek finalde Çin ile karşılaştık. İlk set 25 - 23 olarak sonuçlanırken mücadele 5. sete uzadı. Çin'i galip etmesiyle beraber Filenin Sultanları elendi mi, yarı finalde kimle rakip olacak gündeme geldi.

OLİMPİYATTA FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALE ÇIKTI MI, MAÇI NE ZAMAN?

Grup aşamasının son karşılaşmada İtalya'ya 3-0 mağlup olan takımımız gruptan 5 puan ile ikinci olurken çeyrek finalde Çin ile mücadele etti.

Yarı final maçı 8 Ağustos'ta oynanırken bronz madalya karşılaşması 10 Ağustos ve altın madalya maçı 11 Ağustos'ta oynanacak.

TÜRKİYE MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

Bugün Çin ile karşılaşan Milli Takımımız, rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, İtalya-Sırbistan mücadelesinin galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT KADROSUNDA KİMLER VAR?

Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Beyza Arıcı kadroda yer alıyor.