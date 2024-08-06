Filenin Sultanları Olimpiyatlarda ilk kez yarı finale çıkıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33.Yaz Olimpiyat Oyunları’nın çeyrek finalinde Çin’e 3-2 galip gelmesiyle olimpiyatlarda ilk kez yarı final görecek.
Organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek olan yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
6 Ağustos Salı günü yapılan Türkiye-Çin voleybol maçında rakibine 3-2 galip gelerek olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 8 Ağustos Perşembe günü İtalya-Sırbistan maçının galibiyle yarı final maçına çıkacak.
FİLENİN SULTANLARI’NIN YARI FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?
Olimpiyatlarda ilk kez yarı final görecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında İtalya-Sırbistan çeyrek final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
2024 PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
TSİ 14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
TSİ 18.00 ABD-Polonya
TSİ 22.00 İtalya-Sırbistan
2024 PARİS OLİMPİYATLARI’NDA YARI FİNALE YÜKSELEN ÜLKELER
TSİ 10.00 Türkiye-Çin voleybol müsabakasının gerçekleşmesinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı 33.Yaz Olimpiyatları’nda yarı final görecek.
Yarı finale yükselen diğer ülkeler 6 Ağustos Salı günü yapılacak müsabakalarla belli olacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAÇ KEZ YARI FİNALE ÇIKTI?
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yarı finale çıkma sayısı turnuvadan turnuvaya değişiklik göstermekte. Buna göre;
Avrupa Şampiyonası: Filenin Sultanları; 2003, 2011, 2017 ve 2023 yıllarında yapılan Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıktı.
Dünya Şampiyonası: A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası’nda finale kaldığı bir dönem yoktur.
FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi: Türkiye, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında voleybol branşında yarı final görmüştür.
Olimpiyat Oyunları: A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat tarihinde ilk kez 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarı finale çıkacak.
2024 PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Paris Olimpiyatları’nda final altın madalya maçı 11 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.