Filenin Sultanları Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında 29 Temmuz tarihinde Hollanda ile karşılaşacak

08 Temmuz 2024 15:11 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:24

Fransa'nın ev sahipliğinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da C Grubu'ndan katıldığı olimpiyatlarda ilk maç Hollanda ile oynanacak.

Vatandaşlar tarafından Filenin Sultanları'nın Hollanda ile ne zaman maç yapacağı merak ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları olimpiyat gruplarındaki ilk maçına Hollanda karşısında 29 Temmuz saat 10.00'da çıkacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya'nın yer aldığı C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç takvimi ise şöyle:

29 Temmuz saat 10.00

Hollanda-Türkiye

1 Ağustos 2024 saat 10.00

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024 saat 10.00

Türkiye-İtalya

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSUNDA YER ALAN OYUNCULAR KİM?

Başantrenör Danielle Santarelli'nin yönetiminde Paris Olimpiyatları'na katılacak olan Filenin Sultanları'nın kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı