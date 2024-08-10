Filenin Sultanları’nın Brezilya karşılaşması 18.15’te başlayacak

10 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 12:47

Yaz Olimpiyatları bu yıl Fransa'da düzenlenirken tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Kadın Voleybol Takımımız ise bugün 3.lük için yarışacak.

TÜRKİYE - BREZİLYA BRONZ MADALYA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı takımımız tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazanmak için bu akşam Brezilya ile mücadele edecek. Karşılaşma 18.15'te başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI 3.LÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda heyecan sürerken Filenin Sultanları'nın Brezilya maçı TRT1'den naklen yayınlanacak.

OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos 2024 tarihinde bitecek.