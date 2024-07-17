Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosunda yer alan forma giyen Derya Cebecioğlu 2000 yılında doğdu

17 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:17

2024 Paris Olimpiyat Oyunları bu yıl 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'ndan olimpiyatlara katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ise kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanan kadroda smaçörler arasında Derya Cebecioğlu yer aldı.

Vatandaşlar tarafından Derya Cebecioğlu'nun kim olduğu, hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

DERYA CEBECİOĞLU KİMDİR?

Derya Cebecioğlu 24 Ekim 2000 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

14 yaşından beri voleybol oynayan başarılı isim 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonluğunda da A Milli Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer aldı.

Kariyeri boyunca sırayla Vakıfbank II, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Vakıfbank, Yeşilyurt ve Kurobe AquaFairies takımlarında forma giydi.

DERYA CEBECİOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Derya Cebecioğlu, Sultanlar Ligi'nde yer alan VakıfBank'ta forma giyiyor.