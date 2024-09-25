Filip Kostic Fenerbahçe'nin UEFA isim listesinde yer almadığı için Union SG maçında oynamıyor

25 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:36

Fenerbahçe 26 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi kapsamında Union SG ile karşı karşıya gelecek. Maçta Filip Kostic'in neden oynamadığı gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi​'nin ilk maçları kapsamında 26 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe-Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada Filip Kostic'in neden oynamadığı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

FİLİP KOSTİC FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan takımlar isim listelerini en geç 4 Eylül saat 01.00'e kadar bildirmişti.

Ancak Türkiye'de transfer sezonu kapanmadığı için transferler devam ediyordu.

Transferin son günlerinde Fenerbahçe​'ye gelen Filip Kostic, UEFA isim listesinde yer almadığı için Union SG​ maçında oynamıyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA İSİM LİSTESİNDE OLMAYAN OYUNCULAR KİM?

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunmasına rağmen Oğuz Aydın​, Ryan Kent, Levent Mercan ve Bertuğ Elmaz'da UEFA isim listesine yazılmadı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA İSİM LİSTESİNDEKİ OYUNCULAR

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel, Mert Müldür

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski, Fred

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder