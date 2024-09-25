Filip Kostic Fenerbahçe'nin UEFA isim listesinde yer almadığı için Union SG maçında oynamıyor
Fenerbahçe 26 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi kapsamında Union SG ile karşı karşıya gelecek. Maçta Filip Kostic'in neden oynamadığı gündem oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçları kapsamında 26 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe-Union SG ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada Filip Kostic'in neden oynamadığı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.
FİLİP KOSTİC FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan takımlar isim listelerini en geç 4 Eylül saat 01.00'e kadar bildirmişti.
Ancak Türkiye'de transfer sezonu kapanmadığı için transferler devam ediyordu.
Transferin son günlerinde Fenerbahçe'ye gelen Filip Kostic, UEFA isim listesinde yer almadığı için Union SG maçında oynamıyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA İSİM LİSTESİNDE OLMAYAN OYUNCULAR KİM?
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunmasına rağmen Oğuz Aydın, Ryan Kent, Levent Mercan ve Bertuğ Elmaz'da UEFA isim listesine yazılmadı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA İSİM LİSTESİNDEKİ OYUNCULAR
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel, Mert Müldür
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski, Fred
Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder