Filip Kostic'in uçağı Fenerbahçe için bugün saat 22.00'de İstanbul Sabiha Gökçen'e inecek

08 Eylül 2024 16:45 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:46

Galatasaray'a transfer olacağıyla ilgili iddialarla gündeme gelen Filip Kostic, Fenerbahçe ile anlaştı. Yıldız futbolcunun uçağının bugün İstanbul'a geleceği ortaya çıktı. Filip Kostic'in uçağının ne zaman, saat kaçta İstanbul'a geleceği gündem oldu.

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun bitmesine kısa süre kala Fenerbahçe, Galatasaray ile anılan Filip Kostic ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertlilerin oyuncunun temsilcisi Alessandro Lucci ile sözleşme görüşmelerine başladığı açıklandı.

Taraftarlar Filip Kostic kimdir, uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek sorularının cevaplarını merak ediyor.

FİLİP KOSTİC NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Filip Kostic bugün sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.

Sağlık kontrolünden geçmesinin ardından yıldız futbolcunun sarı-lacivertliler ile imza atması bekleniyor.

FİLİP KOSTİC UÇAĞI SAAT KAÇTA İSTANBUL'A İNECEK?

Filip Kostic'in uçağı bugün (8 Eylül Pazar 2024) saat 22.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olacak.

FİLİP KOSTİC KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Filip Kostic, 1 Kasım 1992 yılında Yugoslavya'nın Kragujevac şehrinde dünyaya geldi.

Orta saha pozisyonunda oynayan yıldız futbolcu kariyerine Radnicki 1923 altyapısında başladı.

Daha sonra sırayla Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, ve Juventus'ta forma giydi.

Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri olan 40 milyon Euro'yu 27 yaşındayken Frankfurt'ta gördü.

2023-2024 sezonunda Juventus ile çıktığı 33 maçta 2 bin 107 dakika süre alarak 4 asist katkısı yaptı ve sezon boyunca sadece 3 sarı kart gördü.