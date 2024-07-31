Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

31 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:40

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Vatandaşlar tarafından Mahmud Abbas'ın ne zaman Türkiye'ye geleceği ve nerede yaşadığı merak edildi.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı gönderiye göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 14 Ağustos Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

15 Ağustos Perşembe Günü ise TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un tam açıklaması ise şöyle:

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır.

14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir."

MAHMUD ABBAS NEREDE YAŞIYOR?

Mahmud Abbas, İsrail'in kurulmasından dolayı mülteci konumuna düşmesi nedeniyle Suriye'nin Şam şehrinde ailesiyle birlikte göç etmiştir.

1980'li yılların ortasında ise ülkesine geri dönmüştür.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS KİMDİR?

Mahmud Abbas 15 Kasım 1935 tarihinde İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Safed şehrinde dünyaya geldi.

1948 yılında İsrail'in kurulmasının ardından ailesiyle birlikte Suriye'ye göç etti.

Suriye ve Moskova'da hukuk eğitimi aldıktan sonra Şam Üniversitesi'nden mezun oldu.

2003 yılında yapılan seçimlerde Filistin'in yeni başbakanı oldu.

Başbakan olduktan sonra şiddet eylemlerine son verilmesi konusunda çağrı yaptı ve 3 aylık bir ateşkes ilan edildi.

Ancak Mahmud Abbas'ın İsrail ile olan yakınlaşması büyük tepki çekti.

Ayrıca İsrailli grupların Filistinlilere yönelik suikastleri sonucunda ateşkes kısa sürdü.

Mahmud Abbas 6 Eylül 2003 tarihinde görevinden istifa etti.

9 Ocak 2005 tarihinde yapılan seçimlerde ise El Fetih'den aday oldu ve kazandı.