Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsmail Haniye'nin ölümü sonrası TBMM'de!

15 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:13

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucunda öldürülmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de konuşma yapmak için Türkiye'ye geldi.

Vatandaşlar tarafından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı ve görevi merak ediliyor.

MAHMUD ABBAS KİMDİR?

Mahmud Abbas, 1935 yılında İngiliz manda yönetimi altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Safed şehrinde dünyaya geldi.

1948 yılında İsrail'in kurulmasının ardından mülteci durumuna düştü.

İlk İsrail-Arap Savaşı sırasında ailesiyle birlikte Suriye'ye göç etti.

Suriye'nin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek hukuk eğitimi aldı.

Daha sonra tekrardan Suriye'ye dönerek Şam Üniversitesi'nden mezun oldu.

Doktora tezini siyonizmin Filistinli bakış açısıyla ilgili olarak yaptı.

1980 yılında diğer Arap ülkelerinde zengin bir iş insanı olduktan sonra ülkesine dönebildi.

Filistin Ulusal Yönetimi'nin ilk başkanı Yaser Arafat'ın yakın arkadaşı olan Muhammed Abbas ile beraber Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yöneticileri arasında yer aldı.

1970'li yılların sonlarından başlayarak İsrail ile yakınlaştı ve "İki devletli çözüm" üzerinde durdu.

1990'larda yapılan Oslo Sözleşmeleri'ne aktif olarak katıldı.

Muhammed Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü genel sekreteri olarak görev yaptığı sırada Arafat'ın Oslo Sözleşmesi'nde gösterdiği tutumu eleştirdi.

Sözleşmelerin başarısız olmasının ardından ise intihar saldırılarına karşı tavır alarak Arafat'ın çizgisinden belirgin bir şekilde uzaklaştı.

29 Nisan 2003 tarihinde Filistin Devlet başkanı oldu.

6 Eylül 2003 yılında ise başbakanlık görevinden istifa etti.

Yaser Arafat'ın vefatının ardından Filistin Kurtuluş Örgütü başkanlığını devraldı ve 9 Ocak 2005 yılında yapılan seçimlerde El Fetih aday olarak seçimlere girdi.

Seçimleri yüzde 62.52 oy ile kazanarak tekrardan Filistin Devlet Başkanı oldu.

MAHMUD ABBAS'IN FİLİSTİN'DEKİ GÖREVİ NEDİR?

Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanı olarak görev yapıyor.