Filistin kefiyesi üçgen şeklinde kafa etrafına sarılan bir kumaştan oluşur

08 May 2024 10:33 - Güncelleme : 08 May 2024 10:41

Avrupa Yayın Birliği tarafından her yıl düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası şarkı yarışmaları arasında bulunan Eurovision'un ilk yarı finali İsveç'in Malmö kentinde bulunan Arena'da düzenlendi.

Şarkı yarışmasında Filistin bayrağı ve siyasi mesaj içeren pankartların alınmayacağı açıklanmıştı.

Açıklamanın ardından yerel sanatçılar kararı protesto etmek için çalışmalar yapacağını açıklamıştı.

Yarışmanın yarı finalinde Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade'de protestolara destek vererek sahneye bileğinde Filistin kefiyesi ile çıktı.

Bu olayın ardından vatandaşlar Filistin kefiyesinin ne olduğunu araştırmaya başladı.

Filistin kefiyesi üçgen şeklinde olan ve kafa etrafına sarılan bir kumaş parçasıdır.

Kefiye ilk olarak İsrail ile olan çatışmada Filistinlileri destekleyenler arasında popülerlik kazanmış ve Filistin'in dayanışmasının bir simgesi olmuştur.

Kefiyenin tarihi ise Osmanlı dönemine kadar dayanmaktadır.

Filistinli çiftçiler tarafından tercih edilen kefiye, kentsel sınıfı temsil eden fesin aksine kişinin kırsal kesimden geldiğini gösteriyordu.