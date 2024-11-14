Filiz Yurtkoru kimdir? Buca Belediye Başkan Yardımcısının videosu sosyal medyada gündem oldu

14 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:46

Instagram platformu üzerinden yayınladığı video ile gündeme gelen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru, konuşulmaya devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da beğeni yaptığı paylaşım infial oluşturdu.

İzmir Buca Belediyesi'nde Başkan Görkem Duman'ın Başkan Yardımcısı olan Filiz Yurtkoru, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile gündeme oturdu.

"Bilgi almak isteyenler DM'den (direct mesaj) ulaşabilir." notu ile paylaştığı tarot falı içeriği sosyal medyada tepki gördü.

FİLİZ YURTKORU KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

CHP Buca Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanınan isim, mühendislik alanında çalışmalarına devam ediyor.

Yurtkoru, Yaralar Sarılırken isimli romanın yazarı olurken kendisini "Mühendis, Yoga eğitmeni ve Usui Reiki Eğitmeni" olarak tanıttı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da beğendiği video gündemde yerini korurken tepkiler sosyal medyada çoğalmaya başladı.

İZMİR BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ 2024?

2024 yılında yapılan seçimler sonucunda Buca Belediyesi, CHP ile yönetiliyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine Buca'da Görkem Duman, %41.84 oy oranı ile başkan olarak seçildi. AK Parti'den rakibi olan Adnan Öztekin ise %37.05 oy oranı ile ikinci parti oldu.