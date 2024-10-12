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Film platosu değil Bitlis! Sürülerin yolculuğundan kartpostallık görüntüler

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 13:58

Tatvan ilçesinde su içmeye inen küçükbaş hayvanların tozlu yolculuğu, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Kartpostallık görüntüler oluşturan manzara havadan görüntülendi, izleyenler hayran kaldı.

Bitlis​'in Tatvan​ ilçesine bağlı Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü'ne su ihtiyaçlarını gidermek için gelen yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan geldi.

Film platosu değil Bitlis! Sürülerin yolculuğundan kartpostallık görüntüler - 1. Resim

Nemrut Kalderası’nda görüntülenen tozlu yolculuk, film platolarındaki sahneleri aratmazken, koyun sürülerinin geçişi havadan da görüntülendi.

Film platosu değil Bitlis! Sürülerin yolculuğundan kartpostallık görüntüler - 2. Resim

HEM SABAH IŞIĞI HEM GÜN BATIMINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Küçükbaş hayvanların suya doğru gidişi, hem gün batımı hem de sabah ışığında seyrine doyulmaz görüntüler meydana getirdi.

Film platosu değil Bitlis! Sürülerin yolculuğundan kartpostallık görüntüler - 3. Resim

Öte yandan Nemrut Dağı; sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Film platosu değil Bitlis! Sürülerin yolculuğundan kartpostallık görüntüler - 4. Resim

Film platosu değil Bitlis! Sürülerin yolculuğundan kartpostallık görüntüler - 5. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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