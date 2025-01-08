Finale girmeyen büte girebilir mi?

08 Ocak 2025 10:58 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:13

Milyonlarca üniversite öğrencilerinin gündeminde finale girmeden büte girilip girilmeyeceği yer aldı. Üniversitelerde vize döneminin gelmesiyle beraber adaylar final ve büt sınavlarına giriş şartlarını araştırmaya başladı.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonuçları araştırma konusu oldu

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sonuçları araştırma konusu oldu

Herhangi bir sebepten veya çalışamadığı için finale girmeden direkt olarak büt sınavına girmek isteyen üniversite​ öğrencileri finalin büt yerine geçip geçmediğini merak ediyor.

Üniversitelerde eğitim dönemi başlarken vize - final​ dönemi de yaklaşıyor.

FİNALE GİRMEYEN BÜTE GİREBİLİR Mİ 2025?

Bu durum genel olarak üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Sınav​ sistemleri okuldan okula değişirken genel olarak üniversitelerde finale girmeyenler büt sınavına girebiliyor.

Final sınavı ile büt aynı etkiye sahip olurken finale girmeyenler büt sınavından aldığı notu final notu olarak kullanabiliyor. Final sınavına katılmayan öğrenciler telafi olarak bütünleme sınavına girerek dersi geçebiliyor.

Bazı okullarda final sınavına girmeyenlerin bütünleme sınavına giremeyeceğine dair şartları oluyor. Bunun için öğrenci işlerini arayarak teyit etmek gerekebilir.

FİNALE GİRMEDEN BÜT İLE GEÇİLİR Mİ?

Finale girmeyen öğrenciler bütünleme sınavı ile dersi geçebilir. Final sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girerek geçer not almasının ardından dersi geçebiliyor.

Bazı üniversitelerde finale girmeyen büte giremiyor. Bu nedenle okulunuzdan onay aldıktan sonra finale girmeden bütünleme sınavı ile dersi geçebilirsiniz.