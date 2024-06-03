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Fındık alım fiyatları 2024 yılında henüz açıklanmadı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
03 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 13:43
Fındık alım fiyatları 2024 yılında henüz açıklanmadı

Vatandaşlar tarafından fındık alım fiyatları 2024 merak ediliyor. Ayrıca kg başına ne kadar destek verileceği ve serbest piyasada ne kadardan satıldığı da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Fındık hasat döneminin yaklaşması ile birlikte alım fiyatlarının 2024 yılında ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Fındık fiyatlarını geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos tarihinde açıklamıştı.

2023 yılında 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kilogram başına 84 lira, Levant kalite ise 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilmişti.

Fındık alım fiyatları 2024 yılında henüz açıklanmadı - 1. Resim

Cumhurbaşkanı tarafından geçen sene yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticileri korumak için TMO'yu yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekilde; Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.

Fındık alım fiyatları 2024 yılında henüz açıklanmadı - 2. Resim

Ayrıca alımlarda her bir randuman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman bakanlığımız, üreticilerimize ayrıca kg başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır. Kabuklu alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

2024 yılında fındığın alım fiyatı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

Serbest piyasada ise  Trabzon Ticaret Borsası tarafından 22 Mart 2024 tarihinde açıklanan en düşük ve en yüksek fındık fiyatları ise şöyle:

Fındık ÇeşidiEn Yüksek Fiyat (TL)En Düşük Fiyat (TL)
Yağlı124.5124.5
Levant119118.5
Sivri118.5117.5

 

Kaynak: TGRT HABER
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