Fındık alım fiyatları 2024 yılında henüz açıklanmadı

03 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 13:43

Fındık hasat döneminin yaklaşması ile birlikte alım fiyatlarının 2024 yılında ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Fındık fiyatlarını geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos tarihinde açıklamıştı.

2023 yılında 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kilogram başına 84 lira, Levant kalite ise 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti.

Kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilmişti.

Cumhurbaşkanı tarafından geçen sene yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticileri korumak için TMO'yu yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekilde; Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.

Ayrıca alımlarda her bir randuman için kg başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman bakanlığımız, üreticilerimize ayrıca kg başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır. Kabuklu alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

2024 yılında fındığın alım fiyatı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Serbest piyasada ise Trabzon Ticaret Borsası tarafından 22 Mart 2024 tarihinde açıklanan en düşük ve en yüksek fındık fiyatları ise şöyle: