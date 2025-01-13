Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Fındık fiyatlarına zam mı geldi? Fındık fiyatı aldı başını gitti

Fındık fiyatlarına zam mı geldi? Fındık fiyatı aldı başını gitti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 17:38 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:44
Fındık fiyatlarına zam mı geldi? Fındık fiyatı aldı başını gitti

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görmeye başladı. Fındık fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Maliyetlerin yükselmeye devam etmesiyle birlikte, serbest piyasada uzun süredir 120 liradan işlem gören fındık fiyatı artış gösterdi.

Fındık fiyatlarına zam mı geldi? Fındık fiyatı aldı başını gitti - 1. Resim

FINDIK FİYATI NE KADAR OLDU?

Son yaşanan fiyat artışlarının ardından Ordu’da serbest piyasada fındığın fiyatı 125 liraya yükseldi.

Uzmanların uyarılarına göre fındık fiyatlarının önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor.

Fındık fiyatlarına zam mı geldi? Fındık fiyatı aldı başını gitti - 2. Resim

FINDIK FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

İtalya'da en düşük kaliteli  fındığın kilogram fiyatı 256 TL’ye denk geliyorken, yüksek kalite fındık 272 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Öte yandan Düzce’de kilogram başına 124 TL, Giresun’da 125 TL, Ordu’da 124 TL, Trabzon’da 120 TL, Sakarya’da 126 TL, Kocaeli’de 124 TL ve Samsun’da 123 TL’ye satılmakta.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
ordudüzceGiresun

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...