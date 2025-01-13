Fındık fiyatlarına zam mı geldi? Fındık fiyatı aldı başını gitti
Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görmeye başladı. Fındık fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Maliyetlerin yükselmeye devam etmesiyle birlikte, serbest piyasada uzun süredir 120 liradan işlem gören fındık fiyatı artış gösterdi.
FINDIK FİYATI NE KADAR OLDU?
Son yaşanan fiyat artışlarının ardından Ordu’da serbest piyasada fındığın fiyatı 125 liraya yükseldi.
Uzmanların uyarılarına göre fındık fiyatlarının önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor.
FINDIK FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
İtalya'da en düşük kaliteli fındığın kilogram fiyatı 256 TL’ye denk geliyorken, yüksek kalite fındık 272 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Öte yandan Düzce’de kilogram başına 124 TL, Giresun’da 125 TL, Ordu’da 124 TL, Trabzon’da 120 TL, Sakarya’da 126 TL, Kocaeli’de 124 TL ve Samsun’da 123 TL’ye satılmakta.