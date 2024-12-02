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Fiorentina-Inter maçının neden yarıda kaldığı belli oldu! Futbolcunun sağlık durumu duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:32
Fiorentina-Inter maçının neden yarıda kaldığı belli oldu! Futbolcunun sağlık durumu duyuruldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde heyecan sürerken oynanan Fiorentina-Inter karşılaşması yaşanan sağlık sorunu sonrasında durduruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Fiorentina-Inter maçının ertelenme sebebi de merak konusu oldu.

Fiorentina-Inter karşılaşması 17. dakikada durduruldu. Edoardo Bove sağlık sorunu​ yaşarken sahada yığıldı. Takım arkadaşları yanına hızla koşarken ilk müdahale yapıldı.

Kulüplerden yapılan açıklamalarla beraber sağlık durumu da netleşti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 14. haftada oynanan Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı. Müsabakada Edoardo Bove rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık sorunu yaşamasının ardından karşılaşma yarıda kaldı. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadele 17. dakikada durdu.

Fiorentina-Inter maçının neden yarıda kaldığı belli oldu! Futbolcunun sağlık durumu duyuruldu - 1. Resim

Edoardo Bove rahatsızlanmasının ardından yere yığıldı. Maç o an durduruldu ve ilk müdahale yapıldı.

Bove Careggi Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi. Son yapılan açıklamaya göre oyuncunun herhangi bir destek aramadan nefes alabildiği ve iyi olduğu öğrenildi.

İtalya Serie A Yönetimi X hesabından "Haydi Bove, senin yanındayız" paylaşımını yaparken Inter, "Haydi Bove" paylaşımında bulundu.

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Kaynak: TGRT Haber
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