Fiorentina-Inter maçının neden yarıda kaldığı belli oldu! Futbolcunun sağlık durumu duyuruldu
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde heyecan sürerken oynanan Fiorentina-Inter karşılaşması yaşanan sağlık sorunu sonrasında durduruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Fiorentina-Inter maçının ertelenme sebebi de merak konusu oldu.
Fiorentina-Inter karşılaşması 17. dakikada durduruldu. Edoardo Bove sağlık sorunu yaşarken sahada yığıldı. Takım arkadaşları yanına hızla koşarken ilk müdahale yapıldı.
Kulüplerden yapılan açıklamalarla beraber sağlık durumu da netleşti.
FİORENTİNA - INTER MAÇI NEDEN ERTELENDİ, NE ZAMAN OYNANACAK?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 14. haftada oynanan Fiorentina - Inter maçı yarıda kaldı. Müsabakada Edoardo Bove rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Sağlık sorunu yaşamasının ardından karşılaşma yarıda kaldı. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadele 17. dakikada durdu.
Edoardo Bove rahatsızlanmasının ardından yere yığıldı. Maç o an durduruldu ve ilk müdahale yapıldı.
Bove Careggi Hastanesine kaldırılarak tedavi edildi. Son yapılan açıklamaya göre oyuncunun herhangi bir destek aramadan nefes alabildiği ve iyi olduğu öğrenildi.
İtalya Serie A Yönetimi X hesabından "Haydi Bove, senin yanındayız" paylaşımını yaparken Inter, "Haydi Bove" paylaşımında bulundu.