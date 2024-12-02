Fiorentina-Inter maçının neden yarıda kaldığı belli oldu! Futbolcunun sağlık durumu duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:32

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde heyecan sürerken oynanan Fiorentina-Inter karşılaşması yaşanan sağlık sorunu sonrasında durduruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Fiorentina-Inter maçının ertelenme sebebi de merak konusu oldu.