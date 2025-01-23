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Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi terör soruşturmasında gözaltına alındı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
23 Ocak 2025 19:20 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 19:55
Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi terör soruşturmasında gözaltına alındı

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi olan Fırat Epözdemir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat​ Fırat Epözdemir’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi terör soruşturmasında gözaltına alındı - 1. Resim

FIRAT EPÖZDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fırat Epözdemir'in, örgütün alt yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu olduğuna ilişkin örgüt arşivinden ele geçirilen veriler bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Fırat Epözdemir'in, 2015'te Diren Cizre isimli WhatsApp grubunda örgütsel faaliyetlere katıldığı ve örgüte ait paçavralarla fotoğrafı olduğu belirlenen soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fırat Epözdemir kimdir? İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi terör soruşturmasında gözaltına alındı - 2. Resim

FIRAT EPÖZDEMİR KİMDİR?

Fırat Epözdemir, 1 Kasım 2015’te HDP​ tarafından İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak gösterilmişti.

Hukuk Fakültesi mezunu olan Fırat Epözdemir, avukatlık yapmaktadır.

Aynı zamanda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları arasında yer almaktadır.

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Kaynak: TGRT Haber
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