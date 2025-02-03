Fitre ne kadar? 2025 yılı için Diyanet açıkladı

03 Şubat 2025 18:48 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:49

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı ramazan ayında fitre miktarını açıkladı. Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda, bu miktarın bir kişinin günlük gıda ihtiyacı ve mevcut sosyoekonomik şartlar göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade edildi. Fitre, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda yardımı şeklinde de yapılabilir. Bu miktar, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olarak da kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için fitre miktarını belirledi. Karar, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun toplantısında alındı.

FİTRE NE KADAR 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı ramazan ayı için fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda fitre miktarı, hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı dikkate alınarak alındı.

Fitre miktarı, bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak düzeyde belirlendiği için, mükelleflerin bu meblağı fitre olarak vermeleri tavsiye ediliyor.

DİYANET FİTRE 2025 NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı için belirlenen fitre bedeli 180 lira olarak açıklandı. Bu miktar, Diyanet'in resmi açıklamasında, ülkedeki ekonomik koşullar ve günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade edildi.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." ifadeleri yer aldı.

2025 FİTRE NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı için fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.

FİTRE NASIL VERİLİR?

Fitre, nakdi olarak veya gıda maddeleri şeklinde ayni olarak verilebilir.

FİTRE NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Fitre miktarı, bir kişinin günlük gıda ihtiyacı ve mevcut sosyoekonomik şartlar göz önünde bulundurularak belirlenir.

FİTRE NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

2025 yılı ramazan ayından 2026 yılı ramazan ayına kadar geçerli olacak.

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Hanefi mezhebinde bayram namazından önce verilince, sevabı daha çok olur. Şafii mezhebinde Ramazandan önce, Maliki ve Hanbeli mezhebinde ise bayramdan önce verilemez.