Ciro Immobile'nin uçağı Fiumicino Havalimanı'ndan 19:45'te kalkacak ve 21.45'te İstanbul'a inecek

12 Temmuz 2024 14:40 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 14:46

Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Beşiktaş transferlerine devam ediyor.

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip şimdi de İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen forvet Ciro Immobile ile anlaşma sağladı.

Sports Digitale'in haberine göre Beşiktaş oyuncu ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Taraftarlar tarafından yıldız futbolcunun ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyor.

CİRO IMMOBİLE NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

TRT Spor'da yer alan bilgilere göre Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar takım kampından ayrılarak Ciro Immobile transferi için İtalya'ya gitti.

CİRO IMMOBİLE'NİN UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'nin uçağı bu akşam saat 19.45'te Fiumicino Havalimanı'ndan kalkacak.

34 yaşındaki deneyimli yıldızın uçağı 21.45'te İstanbul'a iniş yapacak.

CİRO IMMOBİLE UÇAK KODU NE?

İddialara göre siyah-beyazlı ekibin yeni transferi KOÇ Holding'e ait KOC02 uçağı ile gelecek.

CİRO IMMOBİLE UÇAĞI NASIL CANLI TAKİP EDİLİR?

Ciro Immobile'nin uçağını takip etmek isteyen tarafların ilk önce FlightRadar24 sitesine giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra açılan sitede taraftarlar uçağın kodunu girerek canlı olarak takip edebilecek.

Uçak henüz kalkmadıysa site verilerinde yer almaz.