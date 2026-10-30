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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:37

FM 27 Mobile ne zaman çıkacak, saat kaçta? Türkiye saati ile çıkışı on binler bekliyor

FM 27 Mobile saat kaçta, ne zaman çıkacak uzun süredir beklenen hasret sona eriyor! Netflix olmadan oynanır mı yine bu yıl da en çok merak edilenler arasında. Football Manager serisinin yeni mobil oyunu FM 27 Mobile, futbol menajerliği tutkunlarının gündemindeki yerini alırken oyunun platformları, Netflix aboneliğiyle sunulacak olması ve yeni sürümde yapılacak arayüz değişiklikleri merak konusu oldu. Football Manager 27 Mobile, iOS ve Android kullanıcıları için Netflix üzerinden erişilebilir olacak. Mobil sürümde oyuncuların menüler arasında daha az geçiş yapmasını sağlayan yenilenmiş bir arayüz, daha hızlı gezinme seçenekleri ve geliştirilmiş maç günü deneyimi bulunacak. PC, Mac, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümleriyle aynı küresel lansman takviminde yer alan FM 27 Mobile, önceki yıllarda olduğu gibi Netflix abonelerine özel olarak sunulacak. FM 27 Mobile ne zaman çıkacak, Netflix olmadan oynanır mı? FM 27 Mobile çıkış tarihi ve yenilikler belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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FM 27 Mobile ne zaman çıkacak, saat kaçta? Türkiye saati ile çıkışı on binler bekliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:37

Football Manager 27 Mobile için hazırlıklar sürerken serinin yeni oyunuyla ilgili mobil platform detayları da belli oldu. ve cihazlarda oynanabilecek FM 27 Mobile, aboneliği üzerinden kullanıcılara sunulacak. Oyunun mobil versiyonunda arayüz tasarımından menü kullanımına, sezon akışından maç günü deneyimine kadar çeşitli iyileştirmeler yapılacak. FM 27'nin diğer dijital platformlardaki sürümleriyle aynı küresel lansman kapsamında yayınlanması planlanırken oyuncuların merak ettiği konuların başında çıkış tarihi, saatiyle erişim zamanı ve Netflix aboneliği şartı geliyor. FM 27 mobile saat kaçta çıkacak Türkiye saati? İşte FM 27 mobile çıkışı öncesi bilgiler…

FM 27 MOBILE YENİLİKLER

Football Manager 27 Mobile, serinin önceki mobil oyunlarında olduğu gibi Netflix aboneliği üzerinden erişime açılacak. Oyunu iOS ve Android cihazlarına indirmek ve oynamak isteyen kullanıcıların aktif bir Netflix aboneliğine sahip olması gerekecek. Netflix üyeleri, mobil oyunu abonelikleri kapsamında herhangi bir ek ücret ödemeden indirip oynayabilecek. Bu yıl da serinin yeni oyunu FM 27 Mobile, diğer dijital platformlarda sunulacak sürümlerden farklı olarak Netflix üzerinden dağıtılmaya devam edecek.

FM 27 Mobile ne zaman çıkacak, saat kaçta? Türkiye saati ile çıkışı on binler bekliyor

Yeni mobil sürümde dikkat çeken değişikliklerin başında yenilenen kullanıcı arayüzü geliyor. FM 27 genelinde yapılan arayüz düzenlemeleri mobil versiyona da yansıtılacak. Menülerin daha sezgisel bir yapıya kavuşması ve kullanıcıların aradıkları bilgilere daha az tıklamayla ulaşabilmesi için çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi. Tam ekran deneyimini güçlendiren yeni tasarım sayesinde taktiksel bilgiler, transfer detayları ve diğer önemli oyun seçeneklerine erişim daha kolay hale getirilecek.

FM 27 Mobile ne zaman çıkacak, saat kaçta? Türkiye saati ile çıkışı on binler bekliyor

FM 27 Mobile'da gezinme deneyimine yönelik iyileştirmeler de bulunuyor. Teknik direktörlük sürecinde sık kullanılan taktik ve transfer ekranlarına ulaşmak için daha az menü geçişi yapılması sağlanacak. Böylece oyuncuların takım yönetimi sırasında ihtiyaç duydukları bilgilere daha kısa sürede erişebilmesi amaçlanıyor.

Performans ve oyun akışı tarafında da çeşitli geliştirmeler bulunuyor. Özellikle sezon ilerleyişinin ve maç günü deneyiminin mobil cihazlarda daha akıcı hale getirilmesi için iyileştirmeler yapıldı. Bu düzenlemeler, FM 27 Mobile'ın mobil platformlara uygun kullanım yapısını güçlendiren yenilikler arasında yer alıyor. Oyuncular, yeni sürümde sezon yönetimi ve maç günü süreçlerinde daha akıcı bir deneyimle karşılaşacak.

FM 27 Mobile ne zaman çıkacak, saat kaçta? Türkiye saati ile çıkışı on binler bekliyor

FM 27 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 27 Mobile, 10 Kasım 2026 tarihinde iOS ve Android platformlarında Netflix aboneleri için yayınlanacak. Oyunun mobil sürümü, FM 27'nin PC, Mac, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarındaki dijital sürümleriyle aynı gün küresel olarak piyasaya çıkacak. Böylece mobil kullanıcılar da yeni Football Manager sezonuna diğer platformlardaki oyuncularla aynı lansman takviminde başlayabilecek.

FM 27 Mobile ne zaman çıkacak, saat kaçta? Türkiye saati ile çıkışı on binler bekliyor

Oyunun Türkiye'de hangi saatte indirilebilir olacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sports Interactive ve Netflix tarafından FM 27 Mobile'ın kesin çıkış saati paylaşılmış değil. Önceki küresel oyun lansmanları dikkate alındığında, mobil sürümün Türkiye saatiyle 18.00 ile 21.00 arasında erişime açılması bekleniyor. Ancak bu saat aralığı resmi olarak doğrulanmış bir yayın saati değil.

FM 27 MOBİLE NETFLİX OLMADAN OYNANIR MI?

FM 27 Mobile'ı oynamak isteyen kullanıcıların aktif Netflix aboneliğine sahip olması gerekiyor. Oyunun iOS ve Android cihazlar için sunulacak olması, mobil platformdaki oyuncuların farklı cihazlar üzerinden yeni sezona katılabilmesini sağlayacak. Netflix üyeleri, abonelikleri kapsamında oyunu ayrıca bir ücret ödemeden indirebilecek ve oynayabilecek.

Görseller: Football Manager YouTube Kanalı

ETİKETLER
#netflix
#Türkiye
#Android
#ios
#Football Manager 27 Mobile
#Aktüel
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